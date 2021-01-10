بعد قنبلة زاهر.. 3 أسباب تمنع رمضان صبحي من العودة للأهلي

حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها داخل الشارع الكروي في مصر خلال الساعات الماضية بسبب القنبلة التي فجّرها الإعلامي سيف زاهر بشأن رغبة نجم كبير في العودة إلى أحد القطبين في إشارة إلى رغبة رمضان صبحي، نجم بيراميدز، في العودة من جديد للأهلي خلال الفترة الحالية بعد تدخل وسطاء بينه وبين مسئولي القلعة الحمراء.



وأكد سيف زاهر عن وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى ناد آخر شهير في الدوري المصري.

وقال زاهر إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال، من أجل عودة لاعب ترك أحد القطبين في الدوري المصري، مقابل انتقاله إلى نادٍ آخر شهير بمقابل مادي كبير جدًا.

وأضاف سيف زاهر، أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم صغر فترة وجوده مع الفريق الآخر.

وشدد على أن هناك تحفظا ورفضا من مجلس إدارة النادى لصعوبة تقبل الجمهور الأمر.

ويعد أمر عودة رمضان صبحي إلى الأهلي من جديد شبه مستحيل للعديد من الأسباب، والتي يأتي على رأسها:

- غضب الإدارة ضد اللاعب

تسود حالة كبيرة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي تجاه رمضان صبحي ليس فقط بسبب رحيل اللاعب وانتقاله إلى بيراميدز، ولكن بسبب التصريحات التي أدلى بها اللاعب خلال استضافته في برنامج عمرو أديب، والتى هاجم خلال إدارة الكرة فى الأهلى، مؤكدا عدم تقديره بالشكل الكافي، وهو ما أثار غضب مسئولي الأهلي بشدة.



- الجماهير ترفض الفكرة

بمجرد تلميح سيف زاهر بشأن إمكانية عودة رمضان صبحى من جديد للأهلي، رفض عدد كبير من جماهير الأهلي فكرة عودة اللاعب من جديد للقلعة الحمراء، خاصة أنه رحل وانضم لفريق آخر داخل مصر ورفض كل محاولات بقائه من قبل إدارة النادي، بجانب تصريحات رمضان صبحي الشهيرة بأن رحيله عن الأهلي والانتقال إلى بيراميدز بسبب البحث عن البطولات وطموحاته الكبيرة فى الفترة المقبلة.

- الراحل لا يعود

يرصد التاريخ العديد من المواقف التاريخية لدى إدارة الأهلي في التعامل مع رحيل اللاعبين ورفضهم البقاء في الأهلي، وعلى رأسهم عصام الحضري، الحارس التاريخي للكرة المصرية، والذى رفض مسئولو الأهلي كل محاولات عودته من جديد بعد هروبه وانتقاله إلى الدوري السويسري، وكذلك الأمر بالنسبة لإبراهيم سعيد، والذى رحل عن الأهلي وغيرهم من الأسماء.