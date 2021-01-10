مصدر بالزمالك ينفي إقالة فاروق جعفر وطارق يحيى من النادي

نفى مصدر مسئول داخل نادي الزمالك صحة ما تردد بشأن اتخاذ قرار بإقالة الثنائي فاروق جعفر المستشار الفنى للجنة القضائية وطارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بدعوى ما بدر منهما من تصريحات فضائية وصفت بأنها تدخل فى شئون النادي.

وقال المصدر إن هناك اتجاه بالفعل لإعادة هيكلة قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة بسبب وجود أعداد كبيرة بدون حاجة لها.

وأشار إلى أن نادي الزمالك يدرس إعادة هيكلة جميع القطاعات خلال المرحلة حيث لن يعمل شخص فى الزمالك فى مكان ليس بحاجة إلى جهوده.

وكان الزمالك قد فاز على الطلائع بثلاثية نظيفة أمس بالجولة السادسة للدوري ليرفع رصيده للنقطة 13 فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر بفارق الأهداف ونفس الرصيد.