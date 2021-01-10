الرياضة

بعد اشتباكه مع جماهير طنطا.. رضا عبد العال يعتذر لمجلس الإدارة

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أكد مصدر مطلع داخل مجلس ادارة نادى طنطا أن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اعتذر عن الأزمة الأخيرة مع الجماهير بعد الخسارة أمام فريق منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني. 

ودخل رضا عبدالعال في مشادة عنيفة مع عدد من الجماهير بسبب الهجوم عليه عقب الهزيمة أمام منتخب السويس ومواصلة الفريق نتائجه المتراجعة في الفترة الأخيرة.

وطالب مجلس إدارة نادي طنطا من رضا عبدالعال عدم الاحتكاك مع الجماهير والتركيز مع الفريق الاول وتحسين النتائج للعودة للمنافسه مجددين الثقة في المدرب. 

وتقدم رضا عبدالعال باعتذار لمجلس الإدارة على خلفية الأحداث الأخيرة ووعدهم بعودة الانتصارات. 

ويعانى طنطا فى الوقت الحالى بسبب احتلاله المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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