مقابل 12 مليون جنيه وإعارة مصطفى فتحي.. الزمالك يطلب التعاقد رسميا مع أسامة جلال

طلب مسئولو الزمالك التعاقد رسميا مع أسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الأوليمبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم خط الدفاع الأبيض.

وعلم دوت الخليج أن مسئولى إنبى طلبوا الحصول على 15 مليون جنيه وخدمات مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض نظير التفريط فى خدمات أسامة جلال للقلعة البيضاء.

ويبذل مسئولو الزمالك جهودا كبيرة مع نظرائهم فى إنبي لتخفيض المقابل المادي المطلوب إلى 10أو 12 مليونا على أقصى تقدير مع الموافقة على إعارة مصطفى فتحي للفريق البترولى.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو لدعم خط الدفاع بمدافع قوى مع الثلاثى محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغنى .. فى الوقت الذى يقترب فيه من إعارة محمد عبدالسلام مدافع المنتخب الأوليمبى.