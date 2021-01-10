دوت الخليج يكرم خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز

كرم موقع " دوت الخليج" الإخباري، المصري خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، وأحد أبرز الكوادر الإدارية المصرية الناجحة في المجال الرياضي بالخارج.

وتحدث خالد علي عن رحلة سفره من مصر إلى جنوب أفريقيا، والعمل في اتحاد كرة القدم الجنوب أفريقي، والانضمام إلى نادي صن داونز في 2016.

كما كشف خالد علي العديد من الأسرار بشأن صفقة انتقال جاستون سيرينو إلى الأهلي، وارتباط وزاني بالانتقال إلى القلعة الحمراء، وكواليس رحيل موسيماني.

ومن المقرر أن تنشر تصريحات خالد علي خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع دوت الخليج الإخباري.

يذكر أن قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، أوقعت فريق صن داونز في مجموعة نارية، حيث تضم مازيمبي الكونغولي، والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.