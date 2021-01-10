قبل دقائق من انطلاقها.. تعرف على تشكيل روما وانتر ميلان بالدوري الإيطالي

يحل فريق إنتر ميلان ، ضيفا ثقيلا على نظيره روما، اليوم الأحد ، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 17، في مسابقة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة روما ضد انتر ميلان، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ومن المقرر ان تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 4 بتعليق رؤوف خليف .