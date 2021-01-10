استعدادا لمواجهة سموحة.. البنك الأهلي يجري تحاليل الرابيد تيست

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلي والجهاز الفني، بقيادة محمد يوسف ، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم الأحد ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصري الممتاز.
ويجري فريق البنك الأهلي التحاليل اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا .
ويسعى البنك الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد غيابه عن الانتصارات خلال الثلاث مواجهات الاخيرة بتحقيقه تعادلين أمام الإسماعيلي وبيراميدز وخسارة امام فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ، تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة سموحة ، في المباراة التى ستجمعهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط .
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