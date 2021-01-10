موسيمانى يحسمها.. لاعبان من الأهلي على رادار سموحة

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقفه من التعاقد مع ثنائي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد فرج عامر فى تصريحات إذاعية أن سموحة يسعى لضم أحد الثنائي أحمد ريان وصلاح محسن، إلا أن القرار يعود إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي ينتظر تقييم الثنائي خلال الشهر الجاري من أجل كتابة تقريره الفني بشأن حاجته لخدمات الثنائي من عدمها.

وقال فرج عامر إن سموحة تواصل مع مسؤولي الأهلي من أجل الحصول على أحمد ياسر ريان أو صلاح محسن، مشددًا على رغبته في شراء الثنائي حال وافق موسيماني على رحيلهما.

وعلى الجانب الآخر، يخضع لاعبو سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم الأحد، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق البنك الأهلى، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام.

ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى على حساب البنك الأهلى.

ووضع أحمد سامي برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة لحسام حسن، مهاجم الفريق تمهيدا للدفع به خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة، لاسيما أن الفريق السكندري، يدخل اللقاء بنقص عددي كبير، في ظل إصابات كورونا داخل صفوف اللاعبين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه سموحة نظيره البنك الأهلي، في الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي سيجمعهما بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري الممتاز.