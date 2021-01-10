اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى

يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم الأحد ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق البنك الأهلى ، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام.

ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى استعادة نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب البنك الأهلى.

ووضع أحمد سامي برامج تدريبية وتأهيلية مكثفه لحسام حسن، مهاجم الفريق تميهدا للدفع به خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة، لاسيما ان الفريق السكندري، يدخل اللقاء بنقص عددي كبير، في ظل إصابات كورونا داخل صفوف اللاعبين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه سموحة نظيره البنك الأهلي، في الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي سيجمعهما بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري الممتاز.

ويشهد تدريب اليوم أول ظهور لأحمد صالح المدرب العام الجديد فى أول ظهور له بعد تعينه بدلا من أحمد حموده المدرب العام السابق الذى قدم استقالته لأسباب خاصة.