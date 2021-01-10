الخطيب يجتمع بلجنة الترتيب لمونديال الأندية الأربعاء المقبل

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا الأربعاء المقبل باللجنة العليا لمشاركة الفريق الأحمر في مونديال العالم للأندية المقرر له الأول من فبراير المقبل، وكان الخطيب قد قرر تشكيل لجنة على أعلى مستوى للترتيب لعودة الفريق للمشاركة في هذا المحفل العالمي لتحقيق أكبر المكاسب.

وكان الخطيب قد طلب من أعضاء اللجنة قبل سفره للإمارات العربية المتحدة تجهيز حزمة من الأفكار الجديدة في جميع المجالات لوضع خطة كاملة لظهور الأهلي في مونديال العالم بالصورة التي تليق بقدر نادي القرن الأفريقي ، ويقوم المهندس خالد مرتجي بدور كبير في الترتيب والتنسيق لتلك الرحلة ما بين النادي واللجنة المنظمة للبطولة وكذلك الإتحاد الدولي لكرة القدم لما يمتلكه من خبرات سابقة في مشاركات القلعة الحمراء بالنسخ السابقة.

ومن المقرر أن يترأس بعثة الأهلي في مونديال العالم محمود الخطيب وتضم خالد مرتجي منسقًا عامًا ومعه امير توفيق مدير التعاقدات بجانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني ، وهناك اتجاه لتواجد العميد محمد مرجان مدير النادي في الرحلة .

وعقدت اللجنة أكثر من إجتماع عبر خاصية الفيديو كونفراس خلال الأيام الماضية لسببين أولهما الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والثاني هو تواجد محمود الخطيب في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تسلم جائزة القلعة الحمراء كأفضل نادي في الشرق الأوسط حصدًا لألقاب ونادي القرن الأفريقي من مؤسسة جلوب سوكر وكذلك عقده العديد من الاجتماعات هناك مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الكرة الإماراتي .