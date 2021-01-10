توفير فرص عمل لأصحابها.. وزير الرياضة يدعو المصريين للتسجيل في مبادرة دراجتك صحتك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "دراجتك صحتك" اتخذت العديد من الطرق المختلفة فى بداية انطلاقها.

ودعا صبحي كل المصريين للدخول على بوابة وزارة الشباب والرياضة، للحصول على الدراجة فى المرحلة الثالثة، التى يتجاوز المطروح منها أكثر من ٧ آلاف دراجة.

وقال الوزير إن المرحلة الثالثة اتخذت شكلا جديدا وهو توفير فرصة عمل الحاصلين على الدراجة من خلال إحدى شركات توصيل الطعام والطلبات للمنازل من خلال مبادرة "زود.. دخلك"، وهو الأمر المهم لمساعدة الشباب فى الحصول عى فرص عمل جديدة.

وأعلن وزير الرياضة عن الرابط الإلكتروني لاقتناء الدراجات الهوائية ضمن مبادرة الوزارة "دراجتك.. صحتك".