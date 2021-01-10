الأهلي يؤجل الرد على عرض سموحة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على تأجيل الرد على سموحة بخصوص العرض الذي قدمه النادي السكندري من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أعلن إرسال عرض للنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان وصلاح محسن في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الاستعارة لتعزيز هجوم الفريق السكندري.
وجاء تأجيل مسؤلي النادي الأهلي في العرض المقدم من النادي السكندري، انتظارًا لقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي لم يحسم موقفه حتى الآن.
وكشفت مصادر خاصة بالأهلي أن أحمد ياسر ريان هو الأقرب للرحيل عن النادي الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة والانتقال لنادي سموحة في ظل رغبة اللاعب بالحصول على فرصة المشاركة والظهور بشكل أساسي من أجل التواجد في أولمبياد طوكيو المقبلة.
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