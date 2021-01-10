الرياضة

الأهلي يؤجل الرد على عرض سموحة

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على تأجيل الرد على سموحة بخصوص العرض الذي قدمه النادي السكندري من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أعلن إرسال عرض للنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان وصلاح محسن في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الاستعارة لتعزيز هجوم الفريق السكندري.

وجاء تأجيل مسؤلي النادي الأهلي في العرض المقدم من النادي السكندري، انتظارًا لقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي لم يحسم موقفه حتى الآن.

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي أن أحمد ياسر ريان هو الأقرب للرحيل عن النادي الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة والانتقال لنادي سموحة في ظل رغبة اللاعب بالحصول على فرصة المشاركة والظهور بشكل أساسي من أجل التواجد في أولمبياد طوكيو المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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