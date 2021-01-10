الأهلي ينتظر مستحقاته في صفقة إعارة بادجي إلى أنقرة جوجو التركي

يترقب مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء إجازات احتفالات أعياد الميلاد في أوروبا، من أجل الحصول على المقابل المادي في صفقة انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأحمر إلى نادي أنقرة جوجو التركي.

وكان النادي التركي قد توصل إلى اتفاق مع الأهلي، من أجل استعارة أليو بادجي حتى نهاية الموسم مقابل 250 ألف دولار مع أحقية الشراء.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي إنهم ينتظرون انتهاء العطلة الأسبوعية وإجازات أعياد الميلاد من أجل الحصول على قيمة إعارة أليو بادجي من أجل إرسال البطاقة الدولية إلى نادي أنقرة جوجو التركي.

جدير بالذكر أن الأهلي رفع اسم أليو بادجي من القائمة المحلية من أجل قيد المغربي بدر بانون بناءًا على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر والذي أبدى تحفظه على مستوى اللاعب.