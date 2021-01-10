الأهلي ينتظر مستحقاته في صفقة إعارة بادجي إلى أنقرة جوجو التركي

يترقب مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء إجازات احتفالات أعياد الميلاد في أوروبا، من أجل الحصول على المقابل المادي في صفقة انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأحمر إلى نادي أنقرة جوجو التركي.
وكان النادي التركي قد توصل إلى اتفاق مع الأهلي، من أجل استعارة أليو بادجي حتى نهاية الموسم مقابل 250 ألف دولار مع أحقية الشراء.
وقالت مصادر داخل النادي الأهلي إنهم ينتظرون انتهاء العطلة الأسبوعية وإجازات أعياد الميلاد من أجل الحصول على قيمة إعارة أليو بادجي من أجل إرسال البطاقة الدولية إلى نادي أنقرة جوجو التركي.
جدير بالذكر أن الأهلي رفع اسم أليو بادجي من القائمة المحلية من أجل قيد المغربي بدر بانون بناءًا على رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر والذي أبدى تحفظه على مستوى اللاعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي ينتظر مستحقاته في صفقة إعارة بادجي إلى أنقرة جوجو التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.