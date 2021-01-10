طهطا يقبل استقالة مصطفى حكيم المدير الفني بعد ثلاثية الإعلاميين

أعلن مجلس إدارة نادى طهطا الرياضي، برئاسة عادل حلمي، قبول استقالة مصطفى حكيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا.
وكان مصطفى حكيم تقدم باستقالته من تدريب فريق طهطا بعد النتائج السيئة التي لاحقت الفريق منذ بداية الموسم وكان آخرها الخسارة أمام فريق الإعلاميين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
حقق فريق طهطا فوز وحيدا وتعرض لـ خمس خسائر وتعادل في 3 مباريات.
ويحتل فريق طهطا المركز الخمس عشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني برصيد 5 نقاط.
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