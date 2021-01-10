العالم فى حضن مصر.. 5 منتخبات تصل غدا استعدادا للمشاركة في مونديال اليد

تصل غدا، الاثنين، إلى القاهرة 5 منتخبات استعدادا للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد 2021 المقرر انطلاقه الأربعاء المقبل بمشاركة 32 دولة، والمنتخبات هي: الأرجنتين والبرتغال وآيسلندا والكونغو الديمقراطية وبيلاروسيا.

من جانبه، أكد خالد فتحي، نائب مدير بطولة العالم، أن بعثات الدول المشاركة في المونديال ستبدأ في الوصول تباعا إلى مطار القاهرة من غد، الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل، وهناك حالة طوارئ باللجنة المنظمة والمطار لاستقبال مثالي للجميع مثلما حدث مع المنتخب الياباني أول ضيوف المونديال وصولا 3 يناير الماضي.

وأبلغ المنتخب البرازيلي اللجنة المنظمة بالموعد الجديد لوصوله الأربعاء المقبل بعد اعتذاره عن الوصول يوم الجمعة الماضي وإلغاء وديته مع مصر.

وأكد نائب مدير البطولة أن اللجنة المنظمة لمونديال اليد تتواصل مع المنتخبات القادمة لمحاولة تذليل أي عقبات قبل الوصول.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.