شوط أول .. بيليجريني يتقدم لـ روما بهدف أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم فريق روما على منافسه انتر ميلان بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 17، في مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف فريق روما في الدقيقة 17 من عمر اللقاء عن طريق لورينزو بيليجريني سددها قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت شباك حارس مرمى إنتر ميلان.

وكان انطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان بدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي : سمير هاندانوفيتش

الدفاع : ماتيو دارميان – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار - أشرف حكيمي

الوسط : أليساندرو باستوني – أرتورو فيدال – نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم : روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

دانيلي باديلي – أندري رادو – ألكسندر كولاروف – أشلي يونج – روبيرتو جاليارديني – ستيفانو سينسي – إيفان بريزيتش – كريستيان إريكسن – أليكسس سانشيز.

بينما جاء تشكيل روما كالتالي :

حراسة المرمي : باو لوبيز

الدفاع : مانشيني - سمولينج - إيبانيز - سبينازولا

الوسط : كارسدروب - فييار - فيرتو

الهجوم : ميختاريان - دزيكو - بيلجريني

كان إنتر ميلان سقط أمام مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، بينما فاز روما على كرتوني بنتيجة 3 -1.

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وروما في مسابقة الدوري الإيطالي، كانت الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 -2.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 40 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الثالث بـ 36 نقطة.

وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.