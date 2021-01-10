أفشة يعود للتشكيل الأساسي للأهلي أمام الإنتاج الحربي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة محمد مجدي "أفشة" إلى التشكيل الأساسي في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإنتاج الحربي.
ويخوض الأهلي مواجهة صعبة بعد غد، الثلاثاء، مع نظيره الإنتاج الحربي على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.
وجاء استقرار موسيماني على إشراك أفشة في مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي منذ البداية بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز في المباراة الماضية أمام فريق سيراميكا كليوباترا وصناعته للهدف الأول الذي سجله محمود عبد المنعم "كهربا"، بعدما حل بديلا بين شوطي اللقاء.
كما يدرس موسيماني عدم الاعتماد على 3 لاعبين في خط الوسط، مثلما فعل في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.
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