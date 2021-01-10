أفشة يعود للتشكيل الأساسي للأهلي أمام الإنتاج الحربي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة محمد مجدي "أفشة" إلى التشكيل الأساسي في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

ويخوض الأهلي مواجهة صعبة بعد غد، الثلاثاء، مع نظيره الإنتاج الحربي على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء استقرار موسيماني على إشراك أفشة في مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي منذ البداية بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز في المباراة الماضية أمام فريق سيراميكا كليوباترا وصناعته للهدف الأول الذي سجله محمود عبد المنعم "كهربا"، بعدما حل بديلا بين شوطي اللقاء.

كما يدرس موسيماني عدم الاعتماد على 3 لاعبين في خط الوسط، مثلما فعل في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.