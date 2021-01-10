طبيب الأهلي: مسحة مروان محسن سلبية

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن المسحة الطبية التي أجراها مروان محسن مهاجم الفريق جاءت سلبية.
وأوضح طبيب الأهلي أن هناك إجراءً احترازيًا سيتم اتباعه مع مروان محسن، وذلك من خلال إجراء مسحة جديدة له غدًا؛ للمزيد من الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وفقا للإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في ظل التعايش مع فيروس كورونا.
ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلي مصغر، حيث أدى جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.
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