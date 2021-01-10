نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، موقف الدولي التونسي فرجاني ساسي من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي تعاقد اللاعب بنهاية شهر يناير الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : فرجاني ساسي ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وسوف يتواجد في مران اليوم المقرر إقامته عصراً بمقر النادي تحت اشراف جيمي باتشيكو استعداداً للمصري البورسعيدي.

وأضاف : فرجاني ساسي تراجع عن فكرة الرحيل عن صفوف الفريق، وتحدث مع أكثر من لاعب مقرب له بأنه يسعى للعودة مجدداً في التشكيل الأساسي والتركيز مع الأبيض الفترة المقبلة.

وغاب فرجاني ساسي عن مباراة الأمس أمام طلائع الجيش بسبب عدم الانتظام في التدريبات، حيث تمكن الأبيض من الفوز بثلاثية نظيفة، جاءت الأهداف عن طريق يوسف أوباما، وإمام عاشور (هدفين)، في لقاء شهد تألق جميع لاعبي الزمالك من الناحية الفنية والبدنية.