نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يفاجئ "أفشة" قبل لقاء الانتاج الحربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إعادة محمد مجدي "أفشة" إلى التشكيل الأساسي في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء استقرار موسيماني على إشراك أفشة في مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي منذ البداية بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز في المباراة الماضية أمام فريق سيراميكا كليوباترا وصناعته للهدف الأول الذي سجله محمود عبد المنعم "كهربا"، بعدما حل بديلا بين شوطي اللقاء.

كما يدرس موسيماني عدم الاعتماد على 3 لاعبين في خط الوسط مثلما فعل في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.