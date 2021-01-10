الزمالك يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعداداً لمواجهة المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع لاعبي الفريق الكروي الأول والجهاز الفني والإداري والطبي بنادي الزمالك إلى تحليل "رابيد تيست" مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء التي يجمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ذلك، لتحليل الكشف عن إصابات فيروس كورونا قبل انطلاق المران الأساسي الذي يخوضه الفريق مساء اليوم بمقر النادي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الأول من ترتيب جدول الدوري متساوياً مع النادي الأهلي في النقاط برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد ١٢ نقطة.