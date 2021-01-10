في عيد ميلاده.. "زيزو" يفاجئ الجميع برسالة غامضة

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي، عقب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الذي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

ونشر "زيزو" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" استوري خاص تتضمن : كراسي قاعده على كراسي!"، وذلك وسط احتفالات اللاعب بعيد ميلاده المقرر له اليوم.

وتمكن الزمالك من الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، جاءت الأهداف عن طريق يوسف أوباما، وإمام عاشور (هدفين)، في لقاء شهد تألق جميع لاعبي الزمالك من الناحية الفنية والبدنية.

وبهذا الفوز يحتل الزمالك المركز الأول متساوياً مع النادي الأهلي في النقاط برصيد 13 نقطة من أصل 5 مباريات، حيث تمكن الأبيض من الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.