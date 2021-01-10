نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها بشكل عملي في المران، كما ركز المدير الفني على الجانب المعنوي وطالب اللاعبين بالاستمرار في تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الجولة السادسة، ويستعد الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.