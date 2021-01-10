نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي على هامش المران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض عمرو السولية جونيور أجايي ومحمود وحيد، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأحمر.

ويستعد السولية للعودة للمشاركة الجماعية في التدريبات، بعد تعافيه من كورونا، فيما اشتكى أجايي من إصابة في الوتر الوحشي، ويواصل وحيد التأهيل بسبب شكوى من آلام في الركبة.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.