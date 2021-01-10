نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف طبي في الأهلي استعدادًا لكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتم تجهيز ملف طبي خاص بالفريق، لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وقال طبيب الأهلي إن هناك ورشة عمل خاصة ببطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل، وسيكون من بينها الحديث عن الضوابط والإجراءات الطبية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بصفته بطل إفريقيا بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا