فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد انتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الفريق افتتح منافساته في الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بثنائية نظيفة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وبعد ذلك فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.