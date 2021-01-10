غدا.. اتحاد الألعاب الإلكترونية ينظم مؤتمرا صحفيا بحضور وزير الرياضة

ينظم الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، مؤتمرا صحفيا غدًا الاثنين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل الإعلان عن عدد من الأمور الهامة.

ويشهد المؤتمر الذي يقام في مسرح وزارة الشباب والرياضة، تكريم الفائزين في البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أقيمت بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية هي مصر والسعودية والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.

ويتضمن المؤتمر عرض تقرير عن البطولة التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة فى مصر بتنظيم البطولة بإشراف فنى من الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمي لوجيستي من الاتحاد المصري للعبة، وقد تم اعتماد ثلاثة ألعاب هى فيفا 21 وفورتنايت ولييج اوف ليجند.

كما يشهد المؤتمر إعلان خطة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية في العام الجديد، والخطة الاستثنائية التي سيتم تنفيذها لتشجيع الشباب على البقاء في منازلهم بعد إجازات المدارس والجامعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع بمسئولي اتحاد الألعاب الإلكترونية، لمناقشة سبل تطبيق الألعاب الإلكترونية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وتوفير حلول بديلة لممارسة الأنشطة الرياضية من المنازل، وفي إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية بهذا الشأن، انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة الأنشطة الشبابية والرياضية بشكلها المعاصر للشباب والتي يأتي فـي مـقدمـتھا مـجال الألـعاب الالـكترونـیة لـما لـه مـن انـتشار كـبیر بكافـة دول الـعالـم خـلال الـسنوات الأخـیرة، والتي ستتحقق من خلاله الربح المادي أكثر من الواقع بالنظرة المستقبلية بتحول جميع الألعاب للشكل الالكتروني في قادم الأعوام.

وأوضح وزير الرياضة أن حزمة الأنشطة التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والأندية الصحية ستشمل عددًا من الأنشطة والألعاب الرياضية، والتي تساهم بشكل كبير في رفع معدلات اللياقة الصحية والبدنية وأيضًا الذهنية لدى جميع فئات المجتمع المصري.

حضر الاجتماع اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير التنمية الرياضية ، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير التنمية الرياضية ، محمد عبد النبي مدير عام مركز المعلومات بالوزارة وأمين صندوق الإتحاد وأمنية يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد، محمد الصفتي مدير عام التخطيط ومدير وحدة الاجتماعات الوزارية .