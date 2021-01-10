طبيب الأهلي يعلن موعد عودة محمود وحيد لتدريبات الفريق الجماعية

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، سوف ينتظم في المران الجماعي عقب مواجهة الإنتاج الحربي.
ويخضع وحيد لبرنامج تأهيلي، بعد الشكوى من آلام في الركبة، وخاض اليوم جلسة في الجيم ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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