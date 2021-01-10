الجونة يقترب من ضم نجم الزمالك

دخل مسئولو نادي الجونة في مفاوضات جادة مع كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق الساحلي في الفترة المقبلة.
وخرج كريم بامبو من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي باتشيكو في ظل عدم اقتناع المدير الفني بمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، وطلب المدرب رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان بامبو تلقى من قبل عرضا من نادي سموحة للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن تتوقف المفاوضات.
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