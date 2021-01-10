الجونة يقترب من ضم نجم الزمالك

دخل مسئولو نادي الجونة في مفاوضات جادة مع كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق الساحلي في الفترة المقبلة.

وخرج كريم بامبو من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي باتشيكو في ظل عدم اقتناع المدير الفني بمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، وطلب المدرب رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان بامبو تلقى من قبل عرضا من نادي سموحة للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن تتوقف المفاوضات.