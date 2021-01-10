ضمن برنامج خاص.. محمد عبد السلام يكتفي بتدريبات الجيم مع الزمالك

اكتفى محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات في الجيم اليوم وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ووضع الجهاز الفني برنامجا خاصا للاعب لتنفيذه في الجيم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الفريق افتتح منافساته في الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بثنائية نظيفة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وبعد ذلك فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.