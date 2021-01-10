اتحاد الكرة يجتمع بأندية الدوري لحسم تشكيل رابطة المحترفين.. الأربعاء

تعقد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، اجتماعا مع مسؤولى أندية الدورى الممتاز فى مقر الاتحاد بالجزيرة،يوم الأربعاء المقبل.

ويستهدف الاجتماع حسم تشكيل رابطة الأندية المحترفة فى الدورى الممتاز وتحديد اختصاصاتها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر تعيين 5 أعضاء من مجلس الإدارة يتم اختيارهم بالانتخاب من بين الأشخاص الذين ترشحهم أندية القسم الأول من غير أعضاء مجلس إدارات الأندية أو موظفيه على أن يقوم اتحاد الكرة بترشيح عضوين للتواجد في الرابطة، على ألا يكونا من أعضاء مجلس إدارة الجبلاية وقت الترشيح أو من موظفي الاتحاد.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو التالي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.