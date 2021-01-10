نجح إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في خطف كل الزملكاوية بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب فى مباراة الأبيض أمس أمام طلائع الجيش.
واستطاع الزمالك الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.
وشهدت المباراة تألقا كبيرًا من قبل إمام عاشور والذى نجح في تسجيل هدفين رائعين في شباك محمد بسام، نجح خلالها في خطف كل الأنظار إليه في ظل الأداء القوي الذي يقدمه اللاعب والحماس الشديد الذى يظهر عليه في الدفاع عن ألوان القلعة البيضاء.
وعبر إمام عاشور الاختبار الأصعب أمام جماهير الزمالك بعد أن نجح في تعويض غياب فرجاني ساسي الدولي التونسي والذي يعد واحدًا من أهم لاعبي الزمالك في السنوات الأخيرة، والذي يغيب عن مباريات الزمالك بسبب أزمة تجديد تعاقده الأخيرة مع الفارس الأبيض.
وترى جماهير الزمالك أن إمام عاشور نجح فى قيادة وسط الزمالك بامتياز بجانب طارق حامد ويستطيع التواجد في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة خلال الفترة المقبلة بغض النظر عن رحيل فرجاني ساسي أو من عدمه في ظل القدرات الفنية المميزة التي يمتلكها اللاعب وقدرته على التسديد بامتياز من خارج منطقة الجزاء.
ونجح إمام عاشور أيضا في تخفيف حدة مطالب فرجاني ساسي الزائدة في الزمالك بشأن تعاقده خاصة بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب، والذي أعطى الضوء الأخضر بإمكانية رحيل ساسي عن الأبيض دون أن يتأثر الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقلب السحر على الساحر.. إمام عاشور يخطف قلوب الزملكاوية ويحطم أسطورة ساسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.