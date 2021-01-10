الأهلي يجهز ملفًا طبيًا استعدادًا لكأس العالم للأندية

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه يتم تجهيز ملف طبي خاص بالفريق، لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.
وقال طبيب الأهلي إن هناك ورشة عمل خاصة ببطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل،وسيكون من بينها الحديث عن الضوابط والإجراءات الطبية.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بصفته بطل إفريقيا بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.
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