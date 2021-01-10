انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم باستاد عبداللطيف أبورجيلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.
وكان الزمالك فاز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.
والجدير بالذكر أن الفريق افتتح منافساته في الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بثنائية نظيفة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وبعد ذلك فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرجاني ساسي يظهر في تدريبات الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.