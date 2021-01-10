الرياضة

تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

عقد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض اليوم، الأحد.

يأتي هذا قبل انطلاق التدريبات استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري  الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على الطلائع بثلاثية دون رد في الجولة السادسة لمسابقة الدوري، والتي أقيمت بالأمس على استاد السويس.

وطالب المدير الفني، اللاعبين بمزيد من التركيز في الفترة الحالية وعدم التفريط في أي نقطة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.

وطلب باتشيكو من اللاعبين غلق ملف مباراة الطلائع الأخيرة والتركيز في التدريبات استعدادا للقاء المصري المقبل المقرر له باستاد برج العرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا