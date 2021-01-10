نقل لاعب الإسماعيلي للمستشفى بالمغرب بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض نادر رمضان لاعب الإسماعيلى المتواجد حاليا فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية ضمن بعثة الفريق التى ستواجه فريق الرجاء فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها لمستشفى مراكش.

وجاء تقرير الأطباء أن حالة اللاعب عبارة عن احتقان بسيط فى اللوز وذلك بسبب برودة الطقس داخل الأراضي المغربية فى الوقت الحالى، حيث أنه تم عمل اللازم مع اللاعب الذى رافقه الجهاز الطبي للدراويش وتم صرف العلاج اللازم وتحسنت حالة رمضان بشكل ملحوظ.

يذكر أن الفريق قد أجرى مسحة طبية صباح أمس وأظهرت النتائج سلبية عينات جميع أفراد البعثة المتواجدة فى مراكش.