وجاء تقرير الأطباء أن حالة اللاعب عبارة عن احتقان بسيط فى اللوز وذلك بسبب برودة الطقس داخل الأراضي المغربية فى الوقت الحالى، حيث أنه تم عمل اللازم مع اللاعب الذى رافقه الجهاز الطبي للدراويش وتم صرف العلاج اللازم وتحسنت حالة رمضان بشكل ملحوظ.
يذكر أن الفريق قد أجرى مسحة طبية صباح أمس وأظهرت النتائج سلبية عينات جميع أفراد البعثة المتواجدة فى مراكش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقل لاعب الإسماعيلي للمستشفى بالمغرب بعد تعرضه لوعكة صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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