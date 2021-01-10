رئيس البنك الأهلي: نمتلك فريقا قادرا على تقديم الأفضل

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلي على متابعة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة الدورى الممتاز، مشيرا إلى أنه يقدم كافة الدعم المادي والمعنوي للمدير الفني محمد يوسف .

وأضاف نصار خلال تصريحات صحفية: أتابع عن قرب الفريق الأول وأسعى مع اعضاء مجلس الادارة دائمًا لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني للفريق.

وأكمل: كنا الأقرب لحصد الثلاثة نقاط أمام بيراميدز، وقدم الفريق عرضا مشرفا خلال المباراة إلا أن التوفيق لم يحالفنا.

وأردف: مباراة سموحة مثلها مثل باقي مباريات الدوري القوية ورغم تقديم موعدها إلا أن الفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق جدير بالاحترام، ونعلم جيدًا اننا نمتلك فريق قادر على تقديم عروض أفضل خلال مشوار الدوري المصري الممتاز الصعب.