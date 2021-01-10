حتى الأسبوع الـ14.. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة بشأن مواعيد جدول الدوري

كشف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات تفاصيل جديدة حول جدول الدورى الممتاز.

قال محمد الشواربي فى تصريحات تليفزيونية إن إدارة المسابقات سوف ترسل مواعيد جدول الدوري الممتاز حتى الجولة الرابعة عشر إلى الجهات الأمنية تمهيدا لاعتمادها، و أنه فور موافقة الجهات الأمنية على مواعيد جدول الدوري المحلي حتى الأسبوع الرابع عشر سوف يتم الإعلان عنها وإخطار الأندية بكافة التفاصيل.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.