نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أخر تطورات الحالة الصحية لمحمد أشرف الشهير بـ"روقا" عقب إصابته بفيروس كورنا يوم الأحد الماضي.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك، أن "روقا" حالته الصحية في تحسن مستمر، ونتواصل معه باستمرار، كما أن اللاعب لا يشعر حالياً بأي أعراض خاصة بفيروس كورونا.

ويخضع لاعب الزمالك لمسحة جديدة غداً للكشف عن كورونا، لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الفريق من عدمه، وفي حالة سلبية المسحة يكون من الصعب لحاق اللاعب بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وفي سياق أخر ، يخضع لاعبي الفريق الكروي الأول والجهاز الفني والإداري والطبي بنادي الزمالك إلى تحليل "رابيد تيست" مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء التي يجمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء ذلك، لتحليل الكشف عن إصابات فيروس كورونا قبل انطلاق المران الأساسي الذي يخوضه الفريق مساء اليوم بمقر النادي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الأول من ترتيب جدول الدوري متساوياً مع النادي الأهلي في النقاط برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد ١٢ نقطة.