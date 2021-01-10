نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يشيد بمحمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي على الإشادة بالإنجازات التي قام بها الدولي المصري محمد صلاح.

ونشر الحساب الرسمي للريدز تغريدة كتب عليها " الساحر مو " في إشارة إلى كم الإنجازات التي حققها الفرعون المصري في البريميرليج.

جاء ذلك في إشارة إلى المباريات الرائعة التي قدمها اللاعب مع فريقه آخرها ضد فريق نادي أستون فيلا لحساب مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي