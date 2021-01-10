الزمالك يستعد للمصري بدون راحة

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري العام.

وشهد المران، عقد البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين في تواجد عبدالحليم علي مدير الكرة، وقام البرتغالي بتوجيه التحية للاعبين بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق أمام طلائع الجيش.

وطلب المدرب البرتغالي من اللاعبين مواصلة الانتصارات وببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة لاسعاد جماهير الزمالك.

وتمكن الزمالك من الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، جاءت الأهداف عن طريق يوسف أوباما، وإمام عاشور (هدفين)، في لقاء شهد تألق جميع لاعبي الزمالك من الناحية الفنية والبدنية.