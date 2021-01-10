خلفًا للتونسي جلال القادري .. طلعت يوسف مديرا فنيا لفريق الأهلي الليبي

تعاقد نادي الاهلي الليبي مع طلعت يوسف لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للتونسي جلال القادري . ويحتل فريق الأهلي الليبي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الوصيف فريق النصر . وكان طلعت يوسف تولى قيادة فريق أهلي طرابلس في ولايتين سابقتين الأولى عام 2013 وتوج بالدوري الليبي، والثانية وصل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2017. وأسفرت قرعة الكونفيدرالية الافريقية عن وقوع فريق الأهلي الليبي في مواجهة شرسة أمام فريق موتيما بيمبي الكونغولي في الدور 32 مكرر .

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