كانا على رادار الأهلي.. بالأسماء الزمالك يقترب من حسم صفقتين قويتين

يبدو أن نادي الزمالك اقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة للمنافسة على كافة البطولات المختلفة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية دخول الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع سموحة لحسم ضم حسام حسن مهاجم الفريق خلال يناير الجارى، وعرض الزمالك مبلغ مالى على سموحة للتنازل عن خدمات حسام حسن.

ويرى مسئولو الزمالك أن حسام حسن يعد البديل الأبرز للرحيل المتوقع لمصطفى محمد مهاجم الفريق والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل للدوري للفرنسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكذلك الأمر بالنسبة لأسامة جلال مدافع إنبي والذى بات قريبا من الانتقال إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد تقدم الأبيض بعرض رسمي للقلعة البترولية.

ويسعى الزمالك إلى تدعيم صفوف بعدد من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الجارى للظهور بأفضل شكل خلال الفترة المقبلة وحصد كل الألقاب.

وكان الأهلى أبدى اهتمامه فى وقت سابق بضم حسام حسن وأسامة جلال نتيجة الأداء الجيد الذى يظهرا به مع فريقهما.



وفى هذا السياق، أكد عصام سالم، المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن ناديه اقترب من تجديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق الأبيض، بعد قرار الدحيل القطرى بغلق ملف التفاوض مع ساسى فى الوقت الحالى.

وقال عصام سالم، عبر برنامج شوبير الإذاعى: "مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك لدى استقباله فرجانى ساسى فى مطار القاهرة، لمس تغييرًا كاملا فى موقف اللاعب ووكيل أعماله".

وأضاف: "ساسى بدأ يتراجع ويقول عايز أكمل مع الزمالك، وهذا بسبب أن الدحيل القطرى تعاقد مع الإيرانى على كريمى، وأغلق ملف التفاوض معه، وكذلك أداء الزمالك بدونه دفعه لمراجعة نفسه، وهذا يسهل من مهمة الزمالك فى التفاوض معه فلقد أًصبحنا فى موقف أقوى".

على الجانب الآخر، أعلن أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق لكرة القدم في الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء بناءً على الاتفاق مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال يونس، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غدا يعتبر آخر يوم ليا في نادي الزمالك بناءً على اتفاقي مع الوزير المحترم أشرف صبحي ومجلس الإدارة المميز برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز المحترم هو ومجلسه الموقر".

وأضاف: "التزمت بهذا التكليف محدد المدة وتحمّلته بأمانة، تحملته بحب واحترام وبضمير لكيان الزمالك وجماهيره العاشقة الملهمة، بشكر بكل احترام طارق حشيش، المسئول المالي، ومعه اللجنة التنفيذية المكملة لمجلس الإدارة، رغم خلافاتنا الإيجابية لصالح الكيان".