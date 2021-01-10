الزمالك يصعد سيد عطية حارس 2001 للفريق الأول

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصعيد الحارس سيد عطية مواليد ٢٠٠١، للمشاركة في مران الفريق الأول المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى الثنائي محمد عواد وسيد عطية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، بينما خاض محمد أبوجبل تدريبات استشفائية على هامش المران، ثم أدى بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

يذكر فريق الزمالك فاز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.