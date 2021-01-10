إدارة نادي الزمالك تكرم ثنائي الأمن

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز تكريم فردين أمن بالنادي على جهودهما الفترة الأخيرة.

وقامت إدارة النادي بتكريم كلا من إسلام علي محمد، وطارق محمد أحمد فردين أمن على بوابة النادي أمام ميدان سفنكس، وذلك بعد قيام أحد اللصوص بخطف شنطة من إحدى عضوات النادي خلال خروجها من النادي ليقوما بمطاردته والقبض عليه.

وتؤكد إدارة النادي أن الثنائي نموذج طيب لعمال النادي الذين يتفانون من أجل توفير الهدوء والاستقرار وكل سبل الراحة لأعضاء النادي.