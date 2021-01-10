نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينورد يضرب سبارتا بثنائية في الدوري الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فينورد مضيفه سبارتا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في ديربي مدينة توتنهام لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الهولندي.

سجل ثنائية فريق نادي فينورد لوتشارل جيرترويدا في الدقيقة الحادية عشر قبل أن يضيف نيكولاي يورجنسون الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ورفع فينورد، رصيده إلى 32 نقطة، ليتقدم مجددًا للمركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام فيتيسه آرنهيم، وتجمد رصيد سبارتا روتردام عند 18 نقطة في المركز التاسع.