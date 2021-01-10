نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات القلعة البيضاء مع ساسي لتجديد عقده.

وقالت المصادر، أن مسئولي الفارس الأبيض استقروا على بيع اللاعب حال رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق.

وأضاف، أن فريق الدحيل القطري تراجع عن ضم اللاعب، وربما تكون فرصة مناسبة للاعب للموافقة على طلب النادي.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.