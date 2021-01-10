نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الأسباني جدول مباريات خاص بالفرق ونقاطها وعدد المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري الأسباني وفي أطار الدوري قد أحتفظ النادي العريق أتليتكو مدريد في التصدر للجدول برتيب المباريات وقد كان رصيد النقاط الخاص بالفريق قد وصل إلي ثمانية وثلاثون نقطه في جدول ترتيب الدوري الأسباني وباحتلاله مركز متفوق عن النادي العريق ريال مدريد بعد أن الفرصة التي ضاعت من فريق ريال مدريد بأن يحتل الصدارة في ترتيب الجدول بعدما حدث أنه تعادل بشكل سلبي مع فريق أوساسونا وقد انتشرت أخبار ريال مدريد في الأوساط الكروية وفي الصحف المحلية والعالمية بالتحدث عن الفرصة العظيمة التي ذهبت سدي من الفريق كما كانت الأخبار متداوله أيضاً عن أخبار الدوري الأسباني وما هي أحداثه وترتيب كل فريق في الجدول حسب المباريات التي تم لعبها وترتيب عدد النقاط التي حصل عليها من حصيلة الفوز أو التعادل كما تم وضع كل النقاط التي خسرها كل فريق من ترتيب الدوري .

ترتيب الدوري الأسباني وما حدث في مباراة فريق برشلونة التي انتهت أحداثها :-

قد كانت دارت المباراة ما بين فريق برشلونة الذي واجه فريق غرناطة بالفوز الرائع والغير متوقع بأن فريق برشلونة حصل علي تسديد أربعة أهداف مقابل ولا هدف لفريق غرناطة وكان حصيلة الأهداف التي تم تسديدها الفضل يرجع للاعبين ليونيل ميسي واللاعب أنطوان جر يزمان وكان كل لاعب قد سدد هدفين في الدقائق الثانية عشر والخامسة والثلاثون واثنان وأربعون والثالثة والستون كانت البداية والنهاية من نصيب جر يزمان ومن بعدها أكمل ميسي حصيلة الأهداف التي تم تسديدها.

جدول ترتيب الدوري الأسباني والنتيجة التي تحصل عليها فريق برشلونة :-

بعد النتيجة التي أعلنت عن النقاط الخاصة بكل فريق في ترتيب الجدول يكون حصيلة النقاط الخاصة بفريق برشلونة هي أربعة وثلاثون نقطة في ترتيب الفرق من أصل ثمانية عشر مباراة قد تم لعبها ونفس هذا العدد الذي تم لعبه من مباريات يدون قد حصل فريق الريال علي عدد نقاط سبعة وثلاثون نقطة ولكن الصدارة التي حسمها فريق أتليتكو مدريد ما زالت هو الذي يملكها في الترتيب والذي حصل علي عدد نقاط ثمانية وثلاثون نقطة من محصلة عدد مباريات تم لعبها بعدد خمسة عشر مباراة .

ترتيب الفرق حسب مركزها من حصيلة المباريات وعدد النقاط التي حصل عليها :-

فريق أتليتكو مدريد له 15 فوز 12 تعادل 2 خساره 1 له 29 ضده 6 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 38 نقطة . فريق ريال مدريد له 18 فوز 11 تعادل 4 خسارة 3 له 30 ضده 15 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 37 نقطه . فريق برشلونة له 18 فوز 10 تعادل 4 خسارة 4 له 37 ضده 17 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 34 نقطة . فريق فيا ريال له 18 فوز 8 تعادل 8 خسارة 2 له 26 ضده 17 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 32 نقطة . فريق ريال سو سيدار له 19 فوز 8 تعادل 6 خسارة ضده 29 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 30 نقطة . فريق إشبيلية فوز 16 تعادل 9 خسارة 3 له 4 له 21 ضده 24 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 30 نقطة . فريق غرناطة فوز 17 تعادل 7 خسارة 3 ضده 7 له 19 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 21 نقطة . فريق سيلتا له18 فوز6 تعادل 5 خسارة 7 له 22 ضده 28 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 23 نقطة . فريق بلباو له 18 فوز6 تعادل 3 خسارة 9 له ضده 21 حصيلة 21 عدد النقاط الإجمالية 22 نقطة . فريق cadiz له فوز17 تعادل 5 خسارة 7 له 7 ضده حصيلة 12عدد النقاط الإجمالية 20 نقطة . فريق بتيس له 17 فوز6 تعادل 2 خسارة 9 له 20 ضده 31 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 20 نقطة . فريق أيبار له 17 فوز4 تعادل 7 خسارة 6 له 14 ضده 16 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 19 نقطة . فريق ليفانتي له 16 فوز4 تعادل 6 خسارة 6 له 21 ضده 23 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 18 نقطة . فريق الافيس له 17 فوز4 تعادل 6 خسارة 7 له 15 ضده 20 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 18 نقطة . فريق بلد الوليد له 17 فوز4 تعادل 6 خسارة 7 له 16 ضده 24 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 18 نقطة . فريق خيتا في له 16 فوز4 تعادل 5 خسارة 7 له 12 ضده 17 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 17 نقطة . فريق فلينسيا له 17 فوز3 تعادل 7 خسارة 7 له 23 ضده 25 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 16 نقطة . فريق إليتشي له 15 فوز3 تعادل 7 خسارة 5 له 13 ضده 18 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 16 نقطة . فريق osasuna له 17 فوز3 تعادل 6 خسارة 8 له 15 ضده 25 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 15 نقطة . فريق ويسكا له 17 فوز1 تعادل 9 خسارة 7 له 14 ضده 26 حصيلة عدد النقاط الإجمالية 12 نقطة .

ترتيب الدوري الأسباني مما جاء به من أحداث بأن المهاجم الرائع فرنسي الجنسية أنطوان جر يزمان قد سجل هدف لفريقه برشلونة وكان هو الهدف الأول للفريق في أطار المباراة وكان تسجيل الهدف في الدقيقة الثانية عشر من أحداث المباراة وكان قد أحتسب الحكم في هذه المباراة هدف المهاجم الفرنسي بعد العودة إلي شاشة الفيديو المسجلة ليتم التأكد من صحة الهدف وحتي يتم التأكد من أنه ليس هناك تسلل من المهاجم الفرنسي عندما أحرز الهدف لفريقه .