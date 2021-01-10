رئيس بلدية المحلة يكشف حقيقة سرقة خزينة النادى

كشف مصطفي السامولي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، كواليس واقعة سرقة خزينة النادي مساء أمس والتعدي على موظفة.

وقال السامولي خلال تصريحات خاصة لصدي البلد: مازالت المباحث تجري تحقيقاتها في الواقعة والثابت من خلال الكاميرات لا يوجد عنف ولم يحدث تعدي عليها وذلك الظاهر حتى لا نسبق الاحداث.

وأضاف السامولي: الموظفة متواجدة حاليا في قسم أول المحلة وتم التحفظ علي خزينة النادي.

يأتى ذلك بعد تداول أنباء عن التعدي على موظفة داخل نادي بلدية المحلة ومحاولة سرقة الخزينة.