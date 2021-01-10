رئيس بلدية المحلة يكشف حقيقة سرقة خزينة النادى

وقال السامولي خلال تصريحات خاصة لصدي البلد: مازالت المباحث تجري تحقيقاتها في الواقعة والثابت من خلال الكاميرات لا يوجد عنف ولم يحدث تعدي عليها وذلك الظاهر حتى لا نسبق الاحداث.
وأضاف السامولي: الموظفة متواجدة حاليا في قسم أول المحلة وتم التحفظ علي خزينة النادي.
يأتى ذلك بعد تداول أنباء عن التعدي على موظفة داخل نادي بلدية المحلة ومحاولة سرقة الخزينة.
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