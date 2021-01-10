وفي تصريحات خاصة لصدي البلد قال السامولى : مرتبات الموظفين والعمال والجهاز الفني الذي يحصل على 161 ألف جنيه شهريا من 20-11 وحتى 20-11 متواجد مع المدير المالى بالنادي ولا يرغب في صرفه لهم حتي الان
وأوضح : 10 شيكات وعليها توقيعي متواجده مع المدير المالى للنادى خاصة بالفريق الأول والعاملين وتم إبلاغ جميع الجهات الرسمية بتلك الواقعة ، وسيتم حل الأزمة الحالية مع الفريق الأول حينما اطلع على العقود
وأكمل : وعندما تستوفي المذكرات وأذون الصرف والاجراءات المالية سيتم صرفها علي الفور أنا لا أعطل شئ ولكنى أطالب بتطبيق القانون لاننا في عمل تطوعي ولا يوجد خلاف مع اعضاء مجلس الادارة والمشرف على الكرة إلا في النقاط القانونية وذلك حق اصيل لي .
وأختتم رئيس النادي تصريحاته مؤكدا على دعمه للفريق الأول لكرة القدم ودعمه الكامل لتحقيقهم حلم الصعود للدورى الممتاز .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس نادى بلدية المحلة يكشف تفاصيل تعطل صرف رواتب الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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